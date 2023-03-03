Калюлю не сомневается в том, что «Милан» попадёт в Лигу чемпионов

После того, как «Милан» неудачно провел январь, встал вопрос не тол что о защите чемпионского титула, что уже представляется невозможным, а о месте команды в зоне Лиги чемпионов на следующий год.

Однако французский оборонец команды Пьер Калюлю не сомневается в том, что «Милан» и в следующем сезоне сыграет в самом престижном клубном турнире всего европейского футбола.

- Уверен в этом на 98 процентов. Мы квалифицируемся в Лигу чемпионов, - считает Калюлю, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Напомним, что сейчас «Милану» предстоит выступить в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», игра состоится 8 марта.