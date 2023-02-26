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Чемпионат Италии. Серия А

​Бонуччи может переехать в МЛС

26 Февраля 2023 • 15:13 Комментировать

Опытный защитник Леонардо Бонуччи может покинуть «Ювентус» и отправиться в США покорять МЛС. Как сообщает Calciomercatoweb, ближайшим летом подписать 35-летнего итальянца может «Интер Майами».

Отметим, что действующий контракт Леонардо Бонуччи с «Ювентусом» рассчитан до средины 2024 года, то есть потенциальный летний трансфер вряд ли будет бесплатным. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Бонуччи в 4 миллиона евро.

Всего за «Ювентус» Леонардо Бонуччи провёл 493 матча. В них защитник записал на свой счёт 37 голов и 10 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леонардо Бонуччи Интер Майами трансферы футбола - лето 2023
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