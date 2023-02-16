Агент Мартич назвал связку Влашича и Миранчука важной для «Торино»

Агент Тончи Мартич, который представляет интересы полузащитника итальянского «Торино» Николы Влашича, считает, что хорватский футболист и россиянин Алексей Миранчук приносят пользу команде взаимодействиями между собой на футбольном поле.

«Влашич и Миранчук хорошо взаимодействуют на поле. Это важная связка для «Торино». Никто не знает, что будет в будущем. Главное, чтобы они приносили пользу команде прямо сейчас», — передаёт слова Мартича «РБ Спорт».

Напоминаем, что права на Миранчука принадлежат «Аталанте», которая в нынешнем сезоне отдала его в аренду «Торино».

Никола Влашич, в свою очередь, до этого играл в составе лондонского «Вест Хэма».