Тони: «Кьеза может стать идеальным ассистентом для Влаховича»

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Лука Тони, проведший в клубе сезон 2011/2012, считает, что возвращение Федерико Кьезы на поле может помочь сербскому центрфорварду Душану Влаховичу, так как Кьеза, по мнению Тони, может стать идеальным ассистентом для Влаховича.

- Кьеза уже показал, что он - топ-игрок. Такой футболист, как Федерико, способный проходить соперника в личном единоборстве, создавать численное преимущество, может стать удачей для серба, потому что все центральные нападающие нуждаются в хорошем снабжении мячами. И есть еще и Ди Мария..., - цитирует слова Тони итальянское новостное агентство ITASportPress.