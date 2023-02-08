Дибала будет доступен летом всего за 12 млн евро

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала может быть продан в летнее трансферное окно за небольшую сумму.

Аргентинец утвердился в статусе лидера римлян в первом сезоне после прихода, однако из-за условий контракта может уйти уже предстоящим летом. Как отмечает издание Sport, с июля желающие смогут приобрести Дибалу всего за 12 млн евро – такова сумма отступных, прописанная в договоре 29-летнего форварда. Ранее сообщалось, что «Рома» намерена исключить данный пункт из соглашения и увеличить игроку зарплату.

Пауло Дибала провёл 20 матчей за коллектив Жозе Моуринью, записав на свой счёт десять голов и семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 млн евро.