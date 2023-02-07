«Реал» и «Интер» могут обменяться игроками

Мадридский «Реал» и миланский «Интер» могут совершить обмен полузащитниками. Как информирует портал Goal.com, в Испанию может отправиться Николо Барелла. За итальянца «королевский» клуб готов предложить Даниэля Себальоса и некую денежную доплату.

Стоит отметить, что трудовое соглашение Дани со «сливочными» истекает в конце нынешнего сезона, однако клуб может продлить с ним сотрудничество, дабы использовать в дальнейших переговорах с «Интером».

В этом сезоне Ла Лиги Себальос сыграл 13 матчей и сделал один ассист. В текущем розыгрыше Серии А Барелла забил пять голов и сделал пять ассистов в 20 играх.