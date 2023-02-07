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Чемпионат Италии. Серия А

«Реал» и «Интер» могут обменяться игроками

07 Февраля 2023 • 18:34 Комментировать

Мадридский «Реал» и миланский «Интер» могут совершить обмен полузащитниками. Как информирует портал Goal.com, в Испанию может отправиться Николо Барелла. За итальянца «королевский» клуб готов предложить Даниэля Себальоса и некую денежную доплату.

Стоит отметить, что трудовое соглашение Дани со «сливочными» истекает в конце нынешнего сезона, однако клуб может продлить с ним сотрудничество, дабы использовать в дальнейших переговорах с «Интером».

В этом сезоне Ла Лиги Себальос сыграл 13 матчей и сделал один ассист. В текущем розыгрыше Серии А Барелла забил пять голов и сделал пять ассистов в 20 играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Дани Себальос Николо Барелла
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