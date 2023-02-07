Мостовой сделал прогноз на матч «Салернитана» - «Ювентус»

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой высказался насчет поединка между «Салернитаной» и туринским «Ювентусом» в рамках 21-го тура чемпионата Италии.

«На мой взгляд, в этой паре явным фаворитом является приезжий коллектив и вряд ли стоит рассчитывать на сенсацию. Гости смогут спокойно взять три балла», - передает слова эксперта Vseprosport.ru.

Поединок между «Салернитаной» и «Ювентусом» пройдет сегодня, 7 февраля, и начнется в 22:45 по московскому времени. Перед этим матчем хозяева занимают 16-е место в турнирной таблице, а гости располагаются на 13-й строчке.