«Атлетико» и «Милан» поборются за полузащитника «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос, который испытывает нехватку игровой практики в «королевском» клубе, может перебраться в другой испанский гранд. Интерес к игроку проявляет «Атлетико».

Как сообщает газета Marca, «матрасники» рассчитывают подписать полузащитника по завершении нынешнего сезона, когда у него истечет срок действия контракта со «сливочными».

При этом стоит отметить, что «Атлетико» является не единственным претендентом на Себальоса. В услугах игрока также заинтересованы «Милан» и «Астон Вилла».

В этом сезоне Дани провел 13 матчей в чемпионате Испании, отметившись голевой передачей.