Аллегри: «Задача «Ювентуса» - не вылететь из Серии А»

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался насчет сохранения прописки в элитном дивизионе чемпионата Италии после санкций, примененных к «старой синьоре». С клуба сняли 15 очков за финансовые махинации.

«Нам нужно набрать 40 баллов, чтобы избежать вылета из Серии А. Иронично, но сейчас наши мысли должны быть сосредоточены на этой задаче. Будем двигаться шаг за шагом. Впереди еще длинный сезон, мы продолжаем свой забег. Нужно показывать все на футбольном поле, не прибегая к оправданиям», - передает слова специалиста ESPN.

После 20 сыгранных матчей «Ювентус» набрал 23 балла и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии.