Абрахам: «Рома» выглядела как команда, способная выиграть скудетто»

Форвард столичной «Ромы» Тэмми Абрахам высказался касательно победы над «Эмполи» в матче чемпионата Италии. Подопечные Жозе Моуринью выиграли со счетом 2:0. В активе англичанина один из голов.

«В первые полчаса «Рома» выглядела как команда, способная стать чемпионом Италии. Нам просто нужно продолжать в том же духе. Гол был очень важен для меня, я давненько не забивал на нашем стадионе. В минувшем сезоне я частенько забивал здесь, а в этом что-то пошло не так. Надеюсь продолжить свою голевую серию», - передает слова нападающего Football-Italia.

Благодаря победе «Рома» с 40 набранными баллами занимает третье место в турнирной таблице Серии А.