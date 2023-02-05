Маркеджани: «Я не вижу Онана надёжным голкипером, Ханданович лучше»

Бывший голкипер итальянской сборной Лука Маркеджани, большую часть карьеры проведший в «Лацио», высказался по поводу вратарской ситуации в «Интере», где камерунцу Онана удалось посадить на скамейку запасных словенца Самира Хандановича, который верой и правдой служит клубу с 2012 года.

Маркеджани считает подобное отношение несправедливым, особенно в свете того, что Онана, по его мнению, еще не показал ничего из ряда вон выходящего.

- Ханданович - сильный вратарь, это знают все по его объективным показателям. Я не увидел в Онана какой-то особой надежности, в большой команде должны работать над тем, как киперу вести себя и вне ворот, и в нестандартных ситуациях, но пока что по Онана такой работы не замечается, - цитирует Маркеджани pianetamilan.it.