​«Лацио» запланировал переговоры с Милинковичем-Савичем

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре в конце февраля проведёт встречу с агентом полузащитника Сергея Милинковича-Савича. Римский клуб надеется договориться о новом контракте с сербским футболистом, которому скоро исполнится 28 лет. Об том рассказывает Calciomercato.

Сергей Милинкович-Савич якобы уже пообещал клубу, что он не уйдёт в качестве свободного агента. Если стороны не договорятся о продлении контракта, то «Лацио» придётся продавать игрока ближайшим летом.

Сергей Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с конца лета 2015 года. Эксперты портала transfermarkt оценивают игрока в 60 миллионов евро.