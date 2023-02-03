«Ювентус» решил избавиться от Погба

Полузащитник Поль Погба может покинуть туринский «Ювентус». Стороны рассматривают вариант трансфера или досрочного прекращения сотрудничества, об этом сообщается на страницах британского издания Daily Mail.

Французский хавбек вернулся в «старую синьору» летом 2022 года, однако по сей день не сыграл за команду ни одного матча из-за повреждения мениска. 29 января Поль впервые был включен в заявку «Ювентуса».

Срок действующего трудового договора Погба с туринским топ-клубом рассчитан до середины 2026 года. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.