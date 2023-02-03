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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» решил избавиться от Погба

03 Февраля 2023 • 07:17 Комментировать

Полузащитник Поль Погба может покинуть туринский «Ювентус». Стороны рассматривают вариант трансфера или досрочного прекращения сотрудничества, об этом сообщается на страницах британского издания Daily Mail.

Французский хавбек вернулся в «старую синьору» летом 2022 года, однако по сей день не сыграл за команду ни одного матча из-за повреждения мениска. 29 января Поль впервые был включен в заявку «Ювентуса».

Срок действующего трудового договора Погба с туринским топ-клубом рассчитан до середины 2026 года. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба
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