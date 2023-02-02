​Кака дал совет Леау

Экс-игрок «Милана» Кака дал совет нападающему Рафаэлу Леау. Действующий контракт португальца рассчитан до средины 2024 года. «Россонери» в настоящий момент ведут переговоры о пролонгации трудового соглашения.

«Леау – фантастический игрок, он мне очень нравится. Если он рассматривает итальянский футбол как переходный период в своей карьере, то ему следует уходить, сейчас подходящий момент. Я же считаю, что он должен остаться, потому что я не считаю итальянский футбол чем-то вроде трамплина. Иногда покидать «Милан» - не лучшая идея», - рассказал Кака в интервью для La Gazzetta dello Sport.