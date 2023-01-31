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Чемпионат Италии. Серия А

​«Фиорентина» отклонила предложение «Барселоны» по Амрабату

31 Января 2023 • 15:57 Комментировать

Полузащитник Софьян Амрабат, который хорошо показал себя на чемпионате мира в составе сборной Марокко, интересен «Барселоне». Каталонский клуб в последний день зимнего трансферного окна предложил «Фиорентине» 4 миллиона евро за аренду Амрабата с опцией выкупа за 36 миллионов евро. Тем не менее, клуб Серии А ответил на это предложение отказом. Об этом рассказывает журналист Джанлука ди Марцио на страницах своего официального сайта.

Софьяну Амрабату 26 лет. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают марокканца в 25 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 Амрабат провёл 25 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Фиорентина Софьян Амрабат Трансферы футбола - зима 2023
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