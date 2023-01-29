​Только с одним футболистом из России Adidas продолжает сотрудничать

Компания Adidas в прошлом году ушла из России и разорвала контракты почти со всеми российскими футболистами. При этом с одним из российских игроков компания продолжает сотрудничать. Речь идёт об Алексее Миранчуке. Контракт с ним не был расторгнут, поскольку он выступает в Европе. Об этом на своих страницах рассказывает «РБ Спорт».

В настоящий момент Алексей Миранчук играет в аренде за «Торино». Права на 27-летнего полузащитника принадлежат «Аталанте».

В сезоне 2022/2023 Алексей Миранчук провёл 15 матчей. В них российский полузащитник забил четыре гола и отдал три результативных паса на партнёров.