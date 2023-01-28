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Чемпионат Италии. Серия А

​Два футболиста могут сменить «Ювентус» на «Интер» слухи

28 Января 2023 • 15:07 Комментировать

Сразу два футболиста могут сменить один топ-клуб Серии А на другой. Как сообщает Calciomercatoweb, миланский «Интер» рассматривает варианты с подписанием Алекса Сандро и Хуана Куадрадо в летнее трансферное окно.

Действующие контракты Алекса Сандро и Хуана Куадрадо в Турине рассчитаны до конца июня. Таким образом, по завершению сезона «Интер» сможет заполучить бразильца и колумбийца бесплатно.

Алекс Сандро на днях отметил свой 31-й день рождения. Что касается Хуана Куадрадо, то в конце весны ему исполнится 35 лет.

Напомним, что с «Ювентуса» были сняты 15 очков в чемпионате Италии. Причина – финансовые махинации. Впрочем, «старая синьора» будет обжаловать решение.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Алекс Сандро Хуан Куадрадо Трансферы футбола - зима 2023
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