Сразу два футболиста могут сменить один топ-клуб Серии А на другой. Как сообщает Calciomercatoweb, миланский «Интер» рассматривает варианты с подписанием Алекса Сандро и Хуана Куадрадо в летнее трансферное окно.

Действующие контракты Алекса Сандро и Хуана Куадрадо в Турине рассчитаны до конца июня. Таким образом, по завершению сезона «Интер» сможет заполучить бразильца и колумбийца бесплатно.

Алекс Сандро на днях отметил свой 31-й день рождения. Что касается Хуана Куадрадо, то в конце весны ему исполнится 35 лет.

Напомним, что с «Ювентуса» были сняты 15 очков в чемпионате Италии. Причина – финансовые махинации. Впрочем, «старая синьора» будет обжаловать решение.