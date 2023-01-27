Источник: Ханданович покинет «Интер»

Словенский голкипер Самир Ханданович завершит свою карьеру в «Интере» в конце сезона - по крайней мере, в качестве вратаря. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta Dello Sport как о вопросе уже решенном, пусть пока и неофициально. Правда, не совсем ясно, что будет дальше - то ли словенец вообще покинет клуб, за который он выступает с 2012 года, то ли станет тренером вратарей, и, по иронии судьбы, будет тренировать того, из-за кого и потерял место в основе - камерунского голкипера Андре Онана, который перебрался в «Интер» в прошлом году.

- Не только Д'Амброзио, но и Ханданович покинет в конце сезона «Интер», это решено, - сообщает источник.