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Чемпионат Италии. Серия А

Павел Стипиди: «Видимо, большие люди из «Ювентуса» кому-то помешали в Италии» эксклюзив

26 Января 2023 • 11:07 Комментировать

Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал снятие 15 очков в чемпионате Италии с туринского «Ювентуса».

- Что касается финансовых дел, итальянцы в этом плане очень большие мастера. Как я понимаю, с «Ювентуса» сняли очки из-за того, что он проводил выплаты незаконным образом, вне налоговой системы. Но если копнуть глубже, наверняка во всём итальянском футболе найдётся много чего интересного. В «Ювентусе» работают или работали богатые люди Италии – тот же Аньелли был. И ничего не бывает просто так. Видимо, большие люди из «Ювентуса» кому-то помешали в Италии. Столько лет это продолжалось, никто не видел, а сейчас почему-то вдруг увидели это у «Ювентуса» – не у «Милана», не у «Наполи», не у «Аталанты», не у «Интера», а именно у «Ювентуса».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Серия А Чемпионат Италии Павел Стипиди
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