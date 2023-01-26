Испанец из «Реала» будет играть за сборную Марокко

Испанский хавбек «Реала» Браим Диас, который в нынешнем сезоне играет за «Милан» на правах аренды, будет выступать за национальную команду Марокко.

Как сообщает посредством социальных сетей инсайдер Лино Бакко, 23-летний полузащитник может присоединиться к сбору африканской команды, который пройдет с 20 по 28 марта. Стоит отметить, что у Браима есть марокканские корни.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Диас провел 17 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми и тремя результативными передачами.

Напомним, что на чемпионате мира – 2022 сборная Марокко дошла до ½ финала, где уступила Франции (0:2).