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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» готовит 40 миллионов евро на форварда из Серии А

26 Января 2023 • 06:33 Комментировать

Нападающий «Аталанты» Расмус Хёйлунн может сменить итальянский чемпионат на испанскую Ла Лигу.

По сообщениям журналистов El Nacional, заинтересованность в трансфере 19-летнего игрока проявляет каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» готовы заплатить за переход датского форварда 40 миллионов евро. Кроме каталонцев интерес к Расмусу проявляют представители Английской премьер-лиги.

Хёйлунн пополнил ряды команды из Бергамо летом прошлого года. В нынешнем сезоне итальянской Серии А нападающий отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей в 15 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Аталанта Расмус Хёйлунн Трансферы футбола - зима 2023
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