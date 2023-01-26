«Барселона» готовит 40 миллионов евро на форварда из Серии А

Нападающий «Аталанты» Расмус Хёйлунн может сменить итальянский чемпионат на испанскую Ла Лигу.

По сообщениям журналистов El Nacional, заинтересованность в трансфере 19-летнего игрока проявляет каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» готовы заплатить за переход датского форварда 40 миллионов евро. Кроме каталонцев интерес к Расмусу проявляют представители Английской премьер-лиги.

Хёйлунн пополнил ряды команды из Бергамо летом прошлого года. В нынешнем сезоне итальянской Серии А нападающий отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей в 15 встречах.