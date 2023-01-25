20 лет назад скончался Джанни Аньелли - в «Ювентусе» почтили память «Адвоката»

Джанни Аньелли, бывший руководитель автомобильного гиганта FIAT, страстно болел за «Ювентус» и «в меру сил» влиял на дела в клубе - именно благодаря ему в 80-е годы прошлого века «Ювентус» был в состоянии приглашать лучших игроков Европы, в том числе и таких, как Мишель Платини или Збигнев Бонек. Он скончался 24 января 2003 года и в «Ювентусе» каждый год чтут память Джанни - и уж тем более, когда исполнилось 20 лет со дня его ухода в мир лучший.

- Прошли 20 лет, но кажется, что это было вчера. Его история стала легендой об одном из лучших бизнесменов в истории Италии, эпопее личности, представлявшей целую нацию. Для нас «Адвокат» всегда будет занимать особое место, благодаря поступкам, и благодаря манерам, - написано в клубном пресс-релизе.