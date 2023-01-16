​Мхитарян спровоцировал международный скандал

Полузащитник Генрих Мхитарян поучаствовал в программе на клубном ТВ «Интера». В ней футболисты рассказывали о себе. Мхитарян решил нарисовать контур карты своей родной Армении, причём изобразил Нагорный Карабах как часть страны. Тем самым 33-летний футболист спровоцировал международный скандал.

Федерация футбола Азербайджана после увиденного намерена направить жалобы в УЕФА и Федерацию футбола Италии.

Как известно, Нагорный Карабах давно является предметом спора между Арменией и Азербайджаном.

В 22 матчах сезона 2022/2023 Генрих Мхитарян записал на свой счёт два гола и один голевой пас.