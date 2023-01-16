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Чемпионат Италии. Серия А

​Мхитарян спровоцировал международный скандал

16 Января 2023 • 18:54 Комментировать (1)

Полузащитник Генрих Мхитарян поучаствовал в программе на клубном ТВ «Интера». В ней футболисты рассказывали о себе. Мхитарян решил нарисовать контур карты своей родной Армении, причём изобразил Нагорный Карабах как часть страны. Тем самым 33-летний футболист спровоцировал международный скандал.

Федерация футбола Азербайджана после увиденного намерена направить жалобы в УЕФА и Федерацию футбола Италии.

Как известно, Нагорный Карабах давно является предметом спора между Арменией и Азербайджаном.

В 22 матчах сезона 2022/2023 Генрих Мхитарян записал на свой счёт два гола и один голевой пас.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Генрих Мхитарян
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Комментарии (1)
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ARTUR
16 Января 2023 в 19:12
прям таки и скандал , просто я художник , я так вижу ... ))) с ума все посходили
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