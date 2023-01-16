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Чемпионат Италии. Серия А

Наингголан может вернуться в Италию

16 Января 2023 • 08:11 Комментировать

Бельгийский полузащитник Раджа Наингголан, выступающий на родине за «Антверпен», может вернуться в итальянский чемпионат. Как сообщил посредством социальных сетей журналист Николо Скира, в подписании 34-летнего игрока заинтересован «Кальяри». Стороны ведут переговоры.

Стоит напомнить, что Наингголан уже выступал за «Кальяри». В общей сложности он провел за этот коллектив около пяти лет.

Нынешняя трансферная стоимость полузащитника оценивается в один миллион евро. В нынешнем сезоне Раджа принял участие в 12 матчах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Кальяри Раджа Наингголан Трансферы футбола - зима 2023
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