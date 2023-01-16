Наингголан может вернуться в Италию

Бельгийский полузащитник Раджа Наингголан, выступающий на родине за «Антверпен», может вернуться в итальянский чемпионат. Как сообщил посредством социальных сетей журналист Николо Скира, в подписании 34-летнего игрока заинтересован «Кальяри». Стороны ведут переговоры.

Стоит напомнить, что Наингголан уже выступал за «Кальяри». В общей сложности он провел за этот коллектив около пяти лет.

Нынешняя трансферная стоимость полузащитника оценивается в один миллион евро. В нынешнем сезоне Раджа принял участие в 12 матчах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.