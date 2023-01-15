«Торино» с Миранчуком уступил «Специи», «Болонья» одолела «Удинезе»

В 18-м туре «Торино» играл против «Специи», которая ведёт борьбу за выживание. Встреча получилась более-менее равной по моментам, ударов было очень много, но с меткостью у футболистов были проблемы. А судьбу матча решил 11-метровый, который на 28-й минуте реализовал Мбала Нзола. Гости победили со счетом 1:0. Алексей Миранчук провел на поле полтора тайма и был заменен.

В параллельной игре «Удинезе» быстро забил «Болонье», но дважды пропустил во втором тайме - 1:2.