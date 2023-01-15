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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» с Миранчуком уступил «Специи», «Болонья» одолела «Удинезе»

15 Января 2023 • 19:07 Комментировать
Удинезе
1:2
Болонья
окончен

В 18-м туре «Торино» играл против «Специи», которая ведёт борьбу за выживание. Встреча получилась более-менее равной по моментам, ударов было очень много, но с меткостью у футболистов были проблемы. А судьбу матча решил 11-метровый, который на 28-й минуте реализовал Мбала Нзола. Гости победили со счетом 1:0. Алексей Миранчук провел на поле полтора тайма и был заменен.

В параллельной игре «Удинезе» быстро забил «Болонье», но дважды пропустил во втором тайме - 1:2.

Протокол игры  
Удинезе1:2Болонья
(1:0) Гомеш Бету10'  
  59'Сансоне Никола (1:1)
  80'Пош Штефан (1:2)
Сильвестри МаркоБекао РодригоБийол ЯкаПерес Неуэн 74' (Эбосс Энцо ( 74') Перейра РобертоУдоги ДестиниЛоврич Санди 62' (Арслан Толгай-Али ( 62') Уолас Соуза  57' 84' (Несторовски Илья ( 84') Макенго Жан-Виктор 62' (Самарджич Лазар ( 62') Гомеш БетуСаксесс Исаак
Запасные: Паделли ДаниэлеЭхизибуэ КингслиПьяна ЭдоардоПафунди СимонеАбанква ДжеймсЭбоселе Фести
Скорупски ЛукашПош ШтефанСумаоро АдамаЛукуми Джон  41'Ликояннис Хараламбос 74' (Сориано Роберто ( 74'  76') Моро НиколаСхаутен ЙердиОрсолини Риккардо 85' (Касиус Денсо ( 85') Фергюсон Льюис  90'Эбишер Мишель 74' (Камбьясо Андреа ( 74') Сансоне Никола 86' (Барроу Муса ( 86')
Запасные: Пююхтя НикласБарди ФранческоРаффаэлли ФранческоJoaquin SosaАмей Висдом
15 января. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).
Протокол игры 
Удинезе1:2Болонья
(1:0) Гомеш Бету 10'  
  59' Сансоне Никола (1:1)
  80' Пош Штефан (1:2)
Сильвестри Марко  Бекао Родриго  Бийол Яка  Перес Неуэн   74' (Эбосс Энцо (   74' Перейра Роберто  Удоги Дестини  Ловрич Санди   62' (Арслан Толгай-Али (   62' Уолас Соуза   57'   84' (Несторовски Илья (   84' Макенго Жан-Виктор   62' (Самарджич Лазар (   62' Гомеш Бету  Саксесс Исаак
Запасные: Паделли Даниэле  Эхизибуэ Кингсли  Пьяна Эдоардо  Пафунди Симоне  Абанква Джеймс  Эбоселе Фести
Скорупски Лукаш  Пош Штефан  Сумаоро Адама  Лукуми Джон   41'  Ликояннис Хараламбос   74' (Сориано Роберто (   74'   76' Моро Никола  Схаутен Йерди  Орсолини Риккардо   85' (Касиус Денсо (   85' Фергюсон Льюис   90'  Эбишер Мишель   74' (Камбьясо Андреа (   74' Сансоне Никола   86' (Барроу Муса (   86')
Запасные: Пююхтя Никлас  Барди Франческо  Раффаэлли Франческо  Joaquin Sosa  Амей Висдом
 15 января. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Удинезе Торино Алексей Миранчук Специя
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