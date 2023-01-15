«Торино» с Миранчуком уступил «Специи», «Болонья» одолела «Удинезе»

В 18-м туре «Торино» играл против «Специи», которая ведёт борьбу за выживание. Встреча получилась более-менее равной по моментам, ударов было очень много, но с меткостью у футболистов были проблемы. А судьбу матча решил 11-метровый, который на 28-й минуте реализовал Мбала Нзола. Гости победили со счетом 1:0. Алексей Миранчук провел на поле полтора тайма и был заменен.
В параллельной игре «Удинезе» быстро забил «Болонье», но дважды пропустил во втором тайме - 1:2.
Протокол игры
|(1:0) Гомеш Бету10'
|59'Сансоне Никола (1:1)
|80'Пош Штефан (1:2)
Сильвестри Марко•Бекао Родриго•Бийол Яка•Перес Неуэн74' (Эбосс Энцо (74') •Перейра Роберто•Удоги Дестини•Ловрич Санди62' (Арслан Толгай-Али (62') •Уолас Соуза 57'84' (Несторовски Илья (84') •Макенго Жан-Виктор62' (Самарджич Лазар (62') •Гомеш Бету•Саксесс Исаак
Скорупски Лукаш•Пош Штефан•Сумаоро Адама•Лукуми Джон• 41'Ликояннис Хараламбос74' (Сориано Роберто (74') • 76'Моро Никола•Схаутен Йерди•Орсолини Риккардо85' (Касиус Денсо (85') •Фергюсон Льюис• 90'Эбишер Мишель74' (Камбьясо Андреа (74') •Сансоне Никола86' (Барроу Муса (86')
15 января. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).
Протокол игры
|(1:0) Гомеш Бету 10'
|59' Сансоне Никола (1:1)
|80' Пош Штефан (1:2)
Сильвестри Марко • Бекао Родриго • Бийол Яка • Перес Неуэн 74' ( Эбосс Энцо ( 74') • Перейра Роберто • Удоги Дестини • Ловрич Санди 62' ( Арслан Толгай-Али ( 62') • Уолас Соуза 57' 84' ( Несторовски Илья ( 84') • Макенго Жан-Виктор 62' ( Самарджич Лазар ( 62') • Гомеш Бету • Саксесс Исаак
Запасные: Паделли Даниэле • Эхизибуэ Кингсли • Пьяна Эдоардо • Пафунди Симоне • Абанква Джеймс • Эбоселе Фести
Скорупски Лукаш • Пош Штефан • Сумаоро Адама • Лукуми Джон • 41'Ликояннис Хараламбос 74' ( Сориано Роберто ( 74' ) • 76'Моро Никола • Схаутен Йерди • Орсолини Риккардо 85' ( Касиус Денсо ( 85') • Фергюсон Льюис • 90'Эбишер Мишель 74' ( Камбьясо Андреа ( 74') • Сансоне Никола 86' ( Барроу Муса ( 86')
Запасные: Пююхтя Никлас • Барди Франческо • Раффаэлли Франческо • Joaquin Sosa • Амей Висдом
15 января. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).
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