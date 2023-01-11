Побега: «У «Милана» есть цель - победить хотя бы в одном турнире»

Итальянский полузащитник «Милана» Томмазо Побега рассказал о целях клуба на вторую половину сезона. «Милан» по-прежнему участвует во всех турнирах, в которых начал выступления осенью, в том числе и в Лиге чемпионов - там удалось выйти в плей-офф - впервые за более чем десять лет.

- Цель на сезон - победа хот бы в одном из турниров. Паоло Мальдини неоднократно говорил об этом. Мы хотим быть конкурентоспособными во всех турнирах, в том числе и в Кубке Италии. Кроме того, есть цель улучшить менталитет команды с тем, чтобы она ценила все турниры, - цитирует слова Томмазо Побеги pianetamilan.it.