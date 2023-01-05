Вместо Бензема: «Реал» нашёл новую звезду в атаку

В мадридском «Реале» подыскивают футболиста, который в будущем заменит на острие атаки 35-летнего французского нападающего Карима Бензема. Контракт опытного бомбардира с «королевским» клубом истекает летом 2023 года, и стороны пока не согласовали новую сделку.

Как стало известно журналистам Calciomercatoweb, на место Бензема «сливочные» планируют пригласить центрфорварда сборной Аргентины и миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса. «Нерадзурри» готовы отпустить 26-летнего бомбардира за 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Мартинес провел 16 поединков в чемпионате Италии, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.