«Ювентус» принял решение по Паредесу и ди Марии

В туринском «Ювентусе» началась работа по оптимизации состава команды. Как сообщает Forza Juventus, руководство «старой синьоры» планирует расстаться с двумя футболистами по окончании нынешнего сезона. Речь идет о полузащитниках Леандро Паредесе и Анхеле ли Марии.

Летом у Леандро истечет срок арендного договора, и он вернется в «ПСЖ». Что касается Анхеля, то у него контракт с «Ювентусом» завершается по окончании сезона-2022/2023.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Паредес провел девять матчей, в которых получил две желтые карточки.

Ди Мария принял участие в семи поединках Серии А, забил гол и сделал ассист.