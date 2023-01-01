Зеедорф признался, что хочет возглавить клуб Серии А

Наставник Кларенс Зеедорф разочарован отсутствием предложений из Италии.

46-летний экс-полузащитник остаётся без тренерской работы с лета 2019 года – с момента ухода с поста главного тренера сборной Камеруна. Ранее Зеедорф возглавлял испанский «Депортиво», китайский Шэньчжэнь и итальянский «Милан».

«Я действительно ждал, что получу предложения из Серии А, но, к сожалению, не получил их. Это разочаровало меня. Я по-прежнему открыт для этой возможности, я хотел бы снова тренировать», – высказался в интервью La Gazzetta dello Sport знаменитый в прошлом футболист «Аякса», мадридского «Реала», «Интера» и «Милана».