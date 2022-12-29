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Чемпионат Италии. Серия А

Очоа заявил, что хотел бы поехать на шестой мундиаль в карьере

29 Декабря 2022 • 20:29 Комментировать

Новобранец «Салернитаны» Гильермо Очоа заявил, что хотел бы поехать и на шестой чемпионат мира в своей карьере. О планах 37-летнего голкипера пишет Football Italia.

Не так давно отгремел пятый мундиаль в карьере Очоа, прошедший в Катаре. Мексиканец, к сожалению, со своей сборной из группы С не вышел, уступив полякам по дополнительным показателям. Ранее на других чемпионатах мира Очоа запоминался нейтральному зрителю как герой футбольных мемов и творец фантастических сейвов в воротах сборной Мексики.

Вскоре после вылета с ЧМ вратарь подписал соглашение с итальянской «Салернитаной».

Мундиаль 2026 года, если Очоа на него поедет, станет для известного мексиканского голкипера частично домашним, так как некоторые игры турнира пройдут в Мексике, остальные – в США и Канаде.

Ранее Очоа рассказал, почему в его карьере не было топ-клубов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Мексики Гильермо Очоа Салернитана
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