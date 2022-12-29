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Чемпионат Италии. Серия А

​Очоа: «Не боюсь форвардов в Серии А»

29 Декабря 2022 • 17:56 Комментировать

Мексиканский вратарь Гильермо Очоа вернулся в Европу, подписав контракт с «Салернитаной». На пресс-конференции 37-летний футболист ответил на вопрос, каких нападающих в Серии А он боится больше всего.

«Я уважаю всех, но никого не боюсь. Конечно, мы в Серии А, и здесь все форварды обладают хорошими качествами. Мы начинаем с матча против «Милана», где есть Оливье Жиру и Рафаэл Леау. В «Интере» есть Лаутаро Мартинес. Также я хорошо знаю Аркадиуша Милика из «Ювентуса». Не могу не упомянуть Ирвинга Лосано – моего партнёра по сборной. Я горжусь тем, что смогу встретиться с такими чемпионами», - сказал Очоа журналистам.

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Евро-Футбол.Ру,
Гильермо Очоа Салернитана
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