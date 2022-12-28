Экс-игрок «Шахтёра» может перейти в «Наполи»

«Наполи» начал готовиться к уходу мексиканского нападающего Ирвинга Лосано. Форвард может покинуть неаполитанский коллектив по завершении нынешнего сезона.

По данным журналистов Record, лидер чемпионата Италии рассматривает в качестве альтернативы Лосано бразильского вингера Давида Нереса, ныне выступающего за лиссабонскую «Бенфику». 25-летний южноамериканец пополнил ряды португальского гранда минувшим летом, перейдя из украинского «Шахтёра». «Орлы» оценивают Давида минимум в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Нереса восемь забитых мячей и восемь результативных передач в 22 поединках за «Бенфику».