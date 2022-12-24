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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» может купить игрока сборной США за 40 млн евро

24 Декабря 2022 • 20:59 Комментировать

Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной США Юнус Муса может переехать в итальянский чемпионат. Как сообщает портал Goal.com, в подписании 20-летнего футболиста заинтересован миланский «Интер».

Стороны вступили в переговоры по данной сделке. Сумма потенциального трансфера американского хавбека может составить порядка 40 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 Юнус провел за «летучих мышей» 11 поединков, в которых отметился двумя голевыми передачами. На чемпионате мира в Катаре полузащитник сыграл за сборную США четыре встречи.

Контракт игрока с «Валенсией» рассчитан до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Валенсия Трансферы футбола - зима 2023 Юнус Муса
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