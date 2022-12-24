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Чемпионат Италии. Серия А

Сиригу: «Спаллетти не уступает Анчелотти и Конте»

24 Декабря 2022 • 10:50 Комментировать

Сальваторе Сиригу, опытный голкипер «Наполи», полон похвал в адрес наставника команды Лучано Спаллетти - он считает, что нынешний тренер клуба принадлежит к когорте лучших итальянских специалистов, ничем не уступая таким знаменитостям, как Карло Анчелотти, работающий с мадридским «Реалом», или тренирующему лондонский «Тоттенхэм» Антонио Конте.

- Я вижу его как одного из сильнейших в мире, он наряду с Анчелотти и Конте, который многого добился и с национальной командой. Есть знания, есть идеи, есть компетенция, есть желание вникать в детали и быстро завоевывать доверие новых игроков, - цитирует слова Сиригу fcinter1908.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Сальваторе Сиригу Наполи
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