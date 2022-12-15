Не прошло и года с того момента, как Душан Влахович перебрался в «Ювентус», а в прессе уже появляются слухи о возможном отъезде серба из Турина. Как сообщает Calciomercatonews, «старая синьора» готова продать Влаховича ближайшим летом, если поступит предложение в размере 80-90 миллионов евро.

Отмечается, что «Ювентус» уже нашёл игрока, который заменит Душана Влаховича. Туринцы хотят подписать нападающего сборной Канады Джонатана Дэвида, на клубном уровне выступающего за «Лилль».

22-летний Джонатан Дэвид забил 10 голов в 20 матчах сезона 2022/2023. Ожидается, что его можно будет купить за 45-50 миллионов евро.