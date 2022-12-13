Квальярелла получил травму и может пропустить несколько матчей

Ветеран генуэзской «Сампдории» Фабио Квальярелла получил травму в одной из последних тренировок своего клуба, и завтра ему предстоит пройти подробное медобследование. Квальярелла подтянул связки левого колена. В любом случае, Квальярелла может пропустить первый после возобновления чемпионата Италии матч.

В текущем сезоне Квальярелла провел двенадцать матчей за «Сампдорию», но пока что не сумел забить голов. Впрочем, и вся «Сампдория» не очень-то результативна - лишь шесть мячей в пятнадцати матчах. Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Италии.