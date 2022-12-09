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Чемпионат Италии. Серия А

Вьери рассказал, зачем перебрался в 2005 году в «Милан»

09 Декабря 2022 • 23:17 Комментировать

Итальянский нападающий Кристиан Вьери успел поиграть за все лучшие клубы Италии - и за туринский «Ювентус», и за «Интер», и за «Лацио», и даже за «Милан» - восемь матчей в 2005 году. Вьери рассказал, зачем он решил перебраться в стан команды Карло Анчелотти.

- Я скажу вам вещь, которую никому не говорил. Я ушел, чтобы играть и подготовиться к чемпионату мира. Но оказалось, что я не мог там играть на нужном уровне. Я не успевал. Честно. Я отлично объяснялся с Анчелотти, но мне нужно было играть и потому в январе я ушел в «Монако». Нет претензий к «Милану», просто мне надо было играть. Я ушел бы и в Серию Б в тот момент, лишь бы играть, - заявил Вьери в эфире своего ютуб-канала Bobo TV.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Карло Анчелотти Кристиан Вьери
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