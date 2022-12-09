​Мхитарян: «Для меня Джеко маэстро»

Эдину Джеко 36 лет, но он продолжает показывать футбол высокого уровня. В сезоне 2022/2023 босниец провёл за «Интер» 21 матч и записал на свой счёт 9 голов и 4 результативных паса. Комментарий по поводу выступлений Джеко дал полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян.

«Надеюсь, Джеко будет ещё сильнее помогать команде. Он очень сильный футболист. Для меня он маэстро. Я знаю его уже три года, и за это время он стал только лучше. Надеемся, что Джеко будет играть здесь ещё несколько лет. Он важен для нас», - высказался Мхитарян, давая интервью для SportMediaset.

Добавим, что «Интер» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.