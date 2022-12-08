Стало известно, когда Ибрагимович вернётся на поле

41-летний центральный нападающий Златан Ибрагимович, выступающий за «Милан», возобновил тренировочные занятия с «россонери» на сборе в ОАЭ. Об этом рапортуют журналисты Sky Sport Italia.

Согласно данным источника, опытный бомбардир планирует вернуться на поле к концу следующего месяца. В нынешнем сезоне Ибрагимович на поле не выходил, игрока беспокоила травма колена. В мае Златан перенес хирургическое вмешательство.

Добавим, что срок действующего трудового соглашения между скандинавским нападающим и миланским грандом истекает по завершении сезона-2022/2023.