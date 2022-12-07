​«Ювентус» хочет вернуть Маротту из «Интера»

У боссов «Ювентуса» есть желание вернуть в клуб Джузеппе Маротту. В 2010-2018 годах этот специалист занимал в туринском клубе должность генерального директора, после чего перебрался работать в «Интер». В «Ювентусе» осознают, насколько важным был Маротта для клуба, и хотят его вернуть вскоре после отставки высшего руководства, включая Андреа Аньелли.

При этом, как сообщает La Repubblica, контактов между Джузеппе Мароттой и «Ювентусом» пока что не было. Но 65-летний специалист может иметь желание вернуться в Турин из-за хороших отношений с нынешним главным тренером команды Массимилиано Аллегри.