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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» хочет вернуть Маротту из «Интера»

07 Декабря 2022 • 12:55 Комментировать

У боссов «Ювентуса» есть желание вернуть в клуб Джузеппе Маротту. В 2010-2018 годах этот специалист занимал в туринском клубе должность генерального директора, после чего перебрался работать в «Интер». В «Ювентусе» осознают, насколько важным был Маротта для клуба, и хотят его вернуть вскоре после отставки высшего руководства, включая Андреа Аньелли.

При этом, как сообщает La Repubblica, контактов между Джузеппе Мароттой и «Ювентусом» пока что не было. Но 65-летний специалист может иметь желание вернуться в Турин из-за хороших отношений с нынешним главным тренером команды Массимилиано Аллегри.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Джузеппе Маротта
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