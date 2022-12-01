​УЕФА подключился к расследованию в отношении «Ювентуса»

Итальянские правоохранительные органы изучают финансовую деятельность «Ювентуса» на предмет нарушений. Вероятно, именно с этим связана отставка с должности президента клуба Андреа Аньелли и совета директоров.

УЕФА подключился к расследованию и со своей стороны оценит финансовую ситуацию «Ювентуса». Об этом говорится в официальном заявлении Союза.

Стоит сказать, что «Ювентус» ранее уже нарушал правила финансового фэйр-плей, которые действуют в УЕФА. Туринцы находились в числе клубов, которые несколько месяцев назад заключили мировое соглашение с органом финансового контроля УЕФА. Если выяснится, что предоставленные «Ювентусом» ранее сведения были ложными, клуб рискует столкнуться с серьёзными санкциями.