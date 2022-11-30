​Трезеге готов работать в «Ювентусе»

Бывший игрок «Ювентуса» Давид Трезеге заявил о готовности поработать в туринском клубе.

Стоит напомнить, что на днях президент Андреа Аньелли и весь совет директоров «Ювентуса» ушли в отставку.

«В «Ювентусе» я провёл десять лет в качестве игрока и ещё семь лет в клубе. Я прошёл курс спортивного менеджмента в Испании, чтобы узнать футбол с другой стороны. В 2021 году я решил перестать быть послом клуба, чтобы вернуться в спорт. В «Ювентусе» у меня не было такой возможности, но клуб остаётся для меня домом. Если они мне перезвонят, я вернусь», - сказал Трезеге La Gazzetta dello Sport.

В качестве футболиста Давид Трезеге выступал за «Ювентус» в 2000-2010 годах.