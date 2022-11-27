«Милан» нацелился на игрока «РБ Зальцбурга»

Атакующий полузащитник Ноа Окафорд, правами на которого владеет австрийский «РБ Зальцбург», может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Об этом рапортует издание Calciomercato.

Согласно данным источника, руководство клуба из Зальцбурга хочет выручить с трансфера 22-летнего футболиста 35 миллионов евро. Действующее трудовое соглашение Окафорда с «быками» рассчитано до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне 22-летний швейцарский игрок принял участие в 14 поединках чемпионата Австрии, отметившись семью забитыми мячами и одной голевой передачей.

По итогам 15 туров Серии А «россонери» занимают второе место в таблице, отставая от лидирующего «Наполи» на восемь баллов.