Румынского вратаря Раду с нетерпением ждут во Франции

Прославивший свое имя чудовищным ляпом в матче «Интера» с «Болоньей» в конце прошлого чемпионата Италии румынский вратарь Ионуц Раду не пришёлся ко двору и «Кремонезе», в составе которого также начал свои выступления с досадной ошибки.

Теперь новичок Серии А решил расстаться с ним, но в «Интере» Раду, понятное дело, также не ждут - там есть Онана и Ханданович. Теперь, как сообщает итальянское издание Corriere dello sport, Раду рассматривает варианты продолжения карьеры во Франции, куда переберется, если все сложится, в начале следующего года.

Было бы интересно увидеть его в составе «ПСЖ» - проведет пару игр, и, глядишь, вернется в чемпионат интрига...