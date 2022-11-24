Нападающий сборной Аргентины Алехандро Гомес может покинуть «Севилью» после чемпионата мира, сообщает TuttoMercatoWeb.

По информации источника, интерес к 34-летнему вингеру проявляют «Верона» и клуб МЛС «Цинциннати».

Действующий контракт футболиста с испанским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Гомеса в 4 миллиона евро.

В нынешнем сезоне футболист провёл за команду из Андалусии 17 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Цвета «Севильи» Гомес защищает с января 2021 года. Ранее он выступал за «Аталанту», «Катанию», «Сан Лоренсо» и харьковский «Металлист».