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Чемпионат Италии. Серия А

Гомес может покинуть «Севилью» после чемпионата мира

24 Ноября 2022 • 10:29 Комментировать
Сельта
...
Севилья
1 2.40 X 3.25 2 3.05
31.12 17:00

Нападающий сборной Аргентины Алехандро Гомес может покинуть «Севилью» после чемпионата мира, сообщает TuttoMercatoWeb.

По информации источника, интерес к 34-летнему вингеру проявляют «Верона» и клуб МЛС «Цинциннати».

Действующий контракт футболиста с испанским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Гомеса в 4 миллиона евро.

В нынешнем сезоне футболист провёл за команду из Андалусии 17 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Цвета «Севильи» Гомес защищает с января 2021 года. Ранее он выступал за «Аталанту», «Катанию», «Сан Лоренсо» и харьковский «Металлист».

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Севилья Сборная Аргентины Алехандро Гомес Цинциннати
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СЕЛЬТА СЕВИЛЬЯ
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