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Чемпионат Италии. Серия А

Джеко готов продлить контракт с «Интером»

15 Ноября 2022 • 11:25 Комментировать (1)

Опытный боснийский нападающий Эдин Джеко высказался насчет своего будущего в миланском «Интере». По словам игрока, он счастлив в нынешнем клубе.

«Мое соглашение с «нерадзурри» рассчитано до середины следующего года. Но мне хотелось бы остаться здесь на более длительный период. Мне действительно интересно продолжать выступать за «Интер». Здесь мне все нравится. Посмотрим, что будет дальше», - передает слова бомбардира Sky Sport Italy.

В нынешнем сезоне Джеко поучаствовал в 21 поединке за миланскую команду. Нападающий отметился девятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Эдин Джеко
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Комментарии (1)
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3Tituli
15 Ноября 2022 в 12:02
Как бы это не выглядело смешно, но дед -единственный нормальный форвард в команде.
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