Джеко готов продлить контракт с «Интером»

Опытный боснийский нападающий Эдин Джеко высказался насчет своего будущего в миланском «Интере». По словам игрока, он счастлив в нынешнем клубе.

«Мое соглашение с «нерадзурри» рассчитано до середины следующего года. Но мне хотелось бы остаться здесь на более длительный период. Мне действительно интересно продолжать выступать за «Интер». Здесь мне все нравится. Посмотрим, что будет дальше», - передает слова бомбардира Sky Sport Italy.

В нынешнем сезоне Джеко поучаствовал в 21 поединке за миланскую команду. Нападающий отметился девятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.