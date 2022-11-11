​Кассано назвал «Ювентус» отвратительным

«Ювентус» в четверг вечером обыграл «Верону» в матче чемпионата Италии со счётом 1:0. Несмотря на положительный результат туринцев, на команду обрушился с критикой известный в прошлом итальянский футболист Антонио Кассано.

«Отвращение продолжается! Отвратительный «Ювентус». Победа в гостях у «Вероны» без ударов в створ, непристойное позорище, а тренер счастлив», - слова Кассано приводит Football Italia.

До паузы, связанной с проведением чемпионата мира, «Ювентусу» остаётся провести ещё один матч. В воскресенье, 13 ноября, команда Массимилиано Аллегри сыграет против «Лацио» на своём поле.