​Рибери: «Я выиграл много трофеев, но невылет с «Салернитаной» был чем-то особенным»

Франку Рибери из-за состояния здоровья пришлось завершить карьеру в октябре. Последним клубом в карьере француза стала «Салернитана». Рибери вспомнил, как в прошлом сезоне команда избежала вылета из Серии А.

«Я выиграл много трофеев, это правда. Но невылет с «Салернитаной» был чем-то особенным. Я никогда не играл за команду, которая избежала вылета. Это было невероятно.

Когда ты избежал вылета в последний момент и видишь счастливых болельщиков, это лучшее ощущение. Для меня это было важно и незабываемо», - сказал Рибери в ходе интервью для Il Mattino.

Напомним, что в прошлом чемпионате «Салернитана» опередила зону вылета на один балл.