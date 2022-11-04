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Чемпионат Италии. Серия А

«Реал» не интересовался Хвичей

04 Ноября 2022 • 09:37 Комментировать

Мадридский «Реал» не проявлял интерес к грузинскому полузащитнику Хвиче Кварацхелии, ныне выступающему в чемпионате Италии за «Наполи». Об этом поведал спортивный директор неаполитанского клуба Кристиан Джунтоли.

«Реал»? Эта информация не соответствует действительности», - заявил функционер в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Ранее также сообщалось, что помимо «Реала» интерес к 21-летнему полузащитнику проявляют «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм».

В нынешнем сезоне Хвича принял участие в 17 поединках за «Наполи», отметившись восемью забитыми мячами и восемью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Наполи Кристиано Джунтоли Хвича Кварацхелия
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