Гранд Серии А хочет купить украинского топ-футболиста

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, недавно продливший контракт с «Аталантой», может продолжить карьеру в другом итальянском клубе. Согласно сведениям Calcio Polis, интерес к игроку проявляет миланский «Интер».

«Нерадзурри» хотят усилить состав Малиновским в зимнее трансферное окно. На эту сделку боссы миланского топ-клуба готовы выделить 25 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А украинский полузащитник провел девять поединков, записав на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу. Его новый контракт с бергамасками рассчитан до середины 2025 года.